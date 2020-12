Stiri pe aceeasi tema

- Procesul electoral in cadrul alegerilor parlamentare este in desfasurare in strainatate, unde pana sambata la 7.00 ora Romaniei au votat peste 21.500 de romani din afara tarii, potrivit Agerpres. Citește și: SURSE BREAKING Ofițerul reținut de DNA Brașov era șeful BIROULUI ce ASCULTA intreg…

- Votul in diaspora pentru alegerile parlamentare a inceput, primii care sunt asteptati la urne fiind romanii din Noua Zeelanda, care isi pot exercita dreptul de vot la sectia deschisa in Auckland. Ei vor fi urmati de cei din Australia. Alegerile parlamentare organizate in strainatate se desfasoara…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca, in perioada 11 - 15 noiembrie, au fost organizate 30 de sesiuni de instruire in sistem de videoconferinta a persoanelor ce urmeaza a fi desemnate ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, loctiitori ai acestora sau…

- Comisia Electorala Centrala anunta ca, pana la ora 15.00, s-au prezentat la urnele de vot peste 1 milion de alegatori sau circa 37 la suta dintre cei asteptati la alegeri. Procesul de votare se desfasoara in regim normal, fara incidente majore care sa puna in pericol desfasurarea scrutinului.

- Potrivit mediilor locale, companiile aeriene rusești au primit permisiunile necesare pentru zboruri regulate catre 24 de țari, Agenția Federala de Transport Aerian de la Moscova a emis , la randul sau, ordinele necesare in acest sens. Lista include acele țari cu care transportul aerian nu a fost inca…

- Presedintele Kirgizstanului, Sooronbai Jeenbekov, a decretat vineri starea de urgenta in capitala Biskek si a ordonat desfasurarea armatei pe strazile orasului, transmite Reuters. Masurile anuntate printr-un comunicat includ interdictii de circulatie de vineri, ora 20.00, pana in 21 octombrie,…

- Traficul poștal internațional a fost reluat catre mai multe destinații. Potrivit unui comunicat emis de catre reprezentanții Poștei Moldovei, cetațenii țarii noastre pot expedia colete poștale, scrisori și trimiteri EMS spre: Afganistan, Albania, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Australia (cu excepția…

- Alertra la Marea Neagra. "Pana la 12.900 de militari" vor participa la aceste manevre denumite "Caucaz-2020" care vor avea loc in perioada 21 - 26 septembrie și vor cuprinde exerciții terestre și navale, a precizat ministrul adjunct al Apararii, Alexandr Fomin, intr-un briefing cu atașații militari…