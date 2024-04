Stiri pe aceeasi tema

- Armenia si Azerbaidjan se confrunta, incepand de luni, la cea mai inalta instanta a Natiunilor Unite cu privire la o disputa de lunga durata pe tema "epurarii etnice", intr-un moment in care tensiunile militare se intensifica intre aceste doua tari vecine si rivale din Caucaz.

- Mii de rusi care au fugit din tara lor dupa declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei au votat duminica la alegerile prezidentiale din 15-17 martie, in cadrul actiunii masive a opozitiei intitulate "Amiaza impotriva lui Putin", informeaza EFE, potrivit Agerpres. Numai in fata ambasadei Rusiei din…

- Centrului European pentru Patrimoniu a lansat un program de granturi mici pentru a sprijini proiectele de protejare a patrimoniului cultural, care poate fi accesat de organizațiile din Republica Moldova. In special, programul va sprijini organizațiile societații civile din Armenia, Azerbaidjan, Georgia,…

- Uniunea Europeana doreste sa implementeze un plan "ambitios" pentru a-si consolida legaturile cu Armenia, candva aliat traditional al Rusiei, a declarat marti seful diplomatiei europene, Josep Borrell, relateaza AFP. Legaturile de lunga durata dintre aceasta tara din Caucaz si Rusia s-au slabit dupa…

- Ministerul Apararii din Armenia susține ca doi militari armeni au fost uciși in urma unui atac lansat din Azerbaidjan. Militari azeri ar fi tras cu armament ușor (de infanterie), ucigand doi militari armeni și ranind alți cațiva, susține Armenia. Incidentul s-a produs la data de 13 februarie 2024, la…

- Sala Sporturilor Olimpia va gazdui, incepand de astazi, cea de-a III-a editie a Turneului International de Box „Dracula Open”, competitie pe care Federatia Romana de Box o organizeaza cu sprijinul Primariei Municipiului Ploiesti. Inclus in calendarul European Boxing Confederation (EUBC) si parte din…

- Luiza Radulescu Pintilie Astrologii susțin ca anul in care am intrat e unul al revoluțiilor astrale. Unii dintre cei care se ocupa de mersul vieții pe pamant par a ține cu tot dinadinsul sa duca omenirea in primele linii ale razboaielor și ale conflictelor armate. Confirmand și reconfirmand cat adevar…

- Tragerea la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor, ediția 2024/2025, va avea loc joi, 8 februarie, incepand cu ora 19.00, la Paris. Dupa ce a terminat pe ultimul loc grupa cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru, Romania a retrogradat și va fi in Liga C, la fel ca la ediția inaugurala, din sezonul 2018/2019.…