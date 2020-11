Candidaturile depuse de formatiunile politice si independenti la alegerile parlamentare in circumscriptiile electorale din tara raman luni definitive.



Birourile electorale de circumscriptie constata ramanerea definitiva a acestora, dupa expirarea perioadei de contestare a deciziilor de admitere sau respingere a candidaturilor in instanta.



Termenul limita de depunere a listelor de candidati la parlamentare in circumscriptiile electorale din tara a fost 22 octombrie. Deciziile birourile electorale de acceptare sau respingere a candidaturilor au putut fi contestate in instanta,…