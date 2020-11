Vicepresedintele liberal al Camerei Deputatilor, Marilen Pirtea, candidat PNL Timis pentru un nou mandat, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca una dintre preocuparile sale este de a propune un pact politic pentru cultura romaneasca.



"Sustin legiferarea noului cod al patrimoniului cultural, care sa se implementeze intr-un an, reabilitarea culturala in arii rurale, atat din punct de vedere al spatiilor cat si al artistilor (cu derulare pe doi ani), Timisoara Capitala Culturala Europeana 2023 (proiect pentru trei ani) si o Romanie culturala in format digital, care sa includa…