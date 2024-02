Stiri pe aceeasi tema

- Un referendum a avut loc la Paris in contextul in care orașul iși propune sa reduca emisiile, vizand șoferii bogați care conduc mașini mari și poluante. Parizienii au votat pentru triplarea costurilor de parcare pentru vehiculele utilitare sport (SUV).

- Parizienii au aprobat duminica un proiect de triplare a preturilor de parcare pentru masinile inalte si grele, cunoscute sub numele de SUV-uri, dar mai putin de 6% dintre alegatori au participat la acest vot, noteaza AFP, citat de Agerpres.Putin mai mult de 78.000 din cei 1,3 milioane de alegatori…

- Locuitorii din Novozavidovsky s-au plans ca "mor de frig" in apartamente și ca din incompetența autoritaților locale au ajuns sa traiasca precum in vremea asediului Leningradului (actualul Sankt Petersburg), in al Doilea Razboi Mondial."De ce oficialii nu dau doi bani pe noi, locuitorii de rand? Primarul,…

- Toți locuitorii satului Landais Alzheimer din sud-vestul Franței sufera de demența. Nu exista programari exacte la frizer sau restaurant și produsele de la magazinul din centrul satului nu se platesc, astfel ca nimeni nu trebuie sa iși aduca aminte sa iși ia portofelul. Timpul se scurge altfel aici,…

- Cu mai puțin de un an inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de la Paris, primarița Anne Hidalgo, spune ca sistemul de transport al capitalei franceze nu va fi gata la timp, relateaza France 24. Declarația sa a provocat furia adversarilor politici.Anne Hidalgo a afirmat, intr-o emisiune de la postul…

- Edilii din Paris vor sa alunge automobilele de teren (SUV) de talie mare din centrul orasului prin cresterea tarifelor de parcare si intentioneaza sa organizeze o procedura de vot la inceputul anului urmator pentru ca cetatenii capitalei Frantei sa se pronunte asupra acestei initiative, transmite Reuters,…

- Dupa referendumul pentru interzicerea trotinetelor electrice din cadrul aplicațiilor de ride-sharing, primarul Parisului, Anne Hidalgo, vrea sa organizeze pe 4 februarie o noua consultate a populației pentru a crește tarifele de parcare pentru SUV-uri, relateaza AFP și BBC .Votul din februarie va avea…

- Se implinesc astazi opt ani de la atentatele care au șocat Franța. 130 de persoane au murit atunci la Paris și Saint-Denis, motiv pentru care la locurile diferitelor tragedii vor avea loc comemorari in prezența premierului și a primarului Parisului. Comemorarile au inceput la ora 9.00 cu un omagiu…