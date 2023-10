Parisul, orașul iubirii și “diversității”: oameni, șobolani, ploșnițe Se spune ca in Paris ar exista șase milioane de șobolani. Primarul socialist Anne Hidalgo a inființat un comitet care sa studieze modul in care cei trei milioane de locuitori ai orașului pot invața sa traiasca cu rozatoarele, gandacii și ploșnițele. Carevasazica, o iubire necondiționata intre oameni și daunatori. Grupurile pentru drepturile animalelor și politicienii […] The post Parisul, orașul iubirii și “diversitații”: oameni, șobolani, ploșnițe first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

