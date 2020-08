Părinții nu au încredere în Guvern, pentru deciziile privind revenirea la școala Jumatate dintre parinții romani nu au incredere in Guvern, atunci cand vine vorba despre deciziile cu privire la desfașurarea anului școlar 2020 – 2021. Executivul este la coada unui clasament al increderii parinților in planurile de incepere a școlii in septembrie. In topul neincrederii urmeaza Ministerul Sanatații și apoi Ministerul Educației. Concluziile aparțin sondajului de […] The post Parinții nu au incredere in Guvern, pentru deciziile privind revenirea la școala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

