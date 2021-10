Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a informat vineri, 22 octombrie, ca deși Ordonanța de Urgența publicata in Monitorul Oficial pe 4 octombrie prevede ca zilele libere pentru parinți, cat timp școala este online, nu se acorda și in vacanțe, „avand in vedere contextul excepțional”, actul normativ va fi amendat in Parlament,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, nu exclude ca saptamana de vacanța in care intra elevii incepand de luni sa fie prelungita pana la o luna, din cauza exploziei infecțiilor de coronavirus. „Toate variantele sunt deschise in condițiile in care nu ințelegem sa ne vaccinam! In situația in care se suspenda…

- Guvernul vrea ca școlile sa ramana deschise chiar și dupa depașirea ratei de incidenta de 6 la mie, iar cursurile online sa fie aplicate doar in clasele in care au fost confirmate cazuri. Și pentru testarea colegilor unui astfel de caz, la 8 zile distanța de confirmarea cazului, sa fie folosite teste…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, marți, ca masura de sustinere a unei parti din salariu pentru parintii ai caror copii fac scoala online va fi reintrodusa, resursele bugetare fiind asigurate pentru implementarea acesteia. Florin Citu a mentionat ca autoritatile vor “face totul” pentru ca cursurile scolare…

- Parinții infectati cu virusul SARS-CoV-2 vor putea fi tratati in sectiile de pediatrie unde se afla internati si copiii lor. In acest sens au fost modificate unele actele normative, a anunțat luni Ministerul Sanatații. ”Incepand de astazi, 13 septembrie 2021, unitatile sanitare cu paturi, care au in…

- Un clasament realizat recent de un site specializat plaseaza București pe locul 9 la destinații in ce privește munca de acasa și pe primul loc in ce privește conexiunea la internet. Holidu, un site de rezervari de apartamente pentru vacanța, a realizat clasamentul pentru cei care lucreaza de acasa,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, intr-o declarație de presa de la Palatul Cotroceni ca, atata vreme cat incidența imbolnavirilor de COVID din ultimele 14 zile ramane sub pragul de 6 infectari la mia de locuitori, toți copiii vor fi in salile de clasa, iar daca se depașește acest prag intr-o…

- Noua lista a statelor considerate cu risc epidemiologic a intrat in vigoare de la ora 0.00 a zilei de duminica, dupa ce a fost aprobata, joi, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). Multe dintre destinatiile de vacanța preferate de romani sunt, de acum, pe lista rosie, ca urmare a cresterii…