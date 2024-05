Stiri pe aceeasi tema

- Formația britanica Henge va susține un concert de neratat la Timișoara. Colectivul muzical de inspirație cosmica Henge va urca pe scena, aducand in prim-plan fuziunea lor unica de space rock, muzica electronica și groove intergalactic, iar cu ritmurile lor pulsatorii și energia lor contagioasa trupa…

- Propunerile Iulius Town pentru un weekend reușit: Dinozaurii animatronici și Monștrii Marini gigant, Food Truck Festival, International Tattoo Convention Timișoara, 11 aprilie 2024: Un final de saptamana efervescent, cu evenimente pentru toata familia te așteapta in Iulius Town. Dinozaurii animatronici…

- La Iași, in Sala „George Emil Palade” din incinta Universitații de Medicina și Farmacie „Gr. T. Popa”, nu demult, am asistat la o conferința și lansare de carte susținute de catre Sorin Tranca. Manifestarea s-a desfașurat sub titulatura Evadarea lui Brancuși din Romania: o reconstituire. SORIN TRANCA…

- Cea de-a 15 ediție a Targului de Paște se deschide duminica, 31 martie, in Piața Libertații și in Piața Sf. Gheorghe din Timișoara. Un eveniment similar va avea loc și in Piața Traian, insa din 20 aprilie.

- La sfarșitul acestei saptamani, trupa timișoreana The Blues Doctors va susține un concert la Joy Pub, formația alcatuita din Bogdan Bogy Nagy (voce), Mircea Bunea (chitara), Victor Miclauș (chitara bass) și Catalin Voișian (percuție) urmand sa le ofere melomanilor o seara plina de bunatațuri. Numele…

- Memorialul Revoluției din Timișoara, Memorialul Inchisoarea Pitești și Muzeul Național Brukenthal prezinta, in perioada 9 martie – 2 mai, expoziția „Fenomenul Pitești. Adevarata fața a comunismului in Romania”, avand-o invitat special pe Cornelia Fiat, de la Asociația Foștilor Deportați in Baragan.…

- Binecunoscutul artist german Super Flu a fost prezent la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara, fiind invitatul special al evenimentului care a marcat aniversarea a 15 ani de existența a brandul de petreceri Cyclic, unul dintre primii promotori de evenimente muzicale din Romania. Party-ul memorabil…

- O sumedenie de artiști au fost prezenți miercuri seara in centrul orașului Timișoara in incinta clubului M2, unde a avut loc concertul TM Groove & Friends. Evenimentul a fost unul deosebit și datorita faptului ca a reprezentat de fapt un concert care a marcat o sarbatoare muzicala a binecunoscutului…