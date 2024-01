Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru bugetarii din Romania. O parte dintre ei vor avea parte de o creștere salariala de 30% dupa implementarea a unui spor de suprasolicitare neuropsihic și gradația de merit. Este visat domeniul invațamantului, unde se dorește eliminarea inegalitaților din punct de vedere al veniturilor.

- Noul An vine cu foarte multe vești bune, mai ales in randul șoferilor. Viitorii șoferi au parte de o șansa importanta. Iata cine sunt cei ce vor putea face școala de șoferi gratis. Condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca!

- Vești bune de la stat, la inceput de an. Se dau pana la 1.500 de lei pentru parinții din Romania. Care este singura condiție pe care beneficiarii trebuie sa o indeplineasca pentru a primi banii. Veste buna la inceput de an pentru familiile de la noi din țara La sfarșitul anului 2023, statul a reintrodus…

- Concret, școlile ar putea fi obligate sa publice pe site-urile proprii autorizatia de securitate la incendiu si autorizatia sanitara de functionare, dar și Regulamentul de ordine interioara. Parlamentarii USR care au inițiat acest proiect legislativ susțin ca in acest fel parintii vor putea sti in ce…

- In Secția Neonatologie I a SCJU Cluj-Napoca a fost implementat un proiect care are ca scop creșterea calitații serviciilor medicale și sociale de Terapie Intensiva Neonatala prin imbunatațirea comunicarii intre familii, medici și copiii aflați in ingrijire pe terapie intensiva.

- Vești importante pentru pensionarii din țara noastra! In luna decembrie a acestui an, varstnicii vor primi bani in plus, pe langa pensie.In ultima luna a anului 2023, Guvernul le acorda pensionari o noua suma de bani. Mai precis, pensionarii vor primi, in decembrie 2023, inainte de Craciun... Citește…

- Agricultorii din Romania au parte de vești incurajatoare in ceea ce privește tranziția catre surse de energie regenerabila. O noua inițiativa guvernamentala vine in sprijinul acestora, oferind fonduri speciale pentru proiecte ce vizeaza producerea de energie curata. Cu toate acestea, exista anumite…

- Vești bune pentru romani! Guvernul a majorat salariul minim pe economie din trei domenii de activitate. Astazi a fost adoptata ordonanța de urgența, prin carea valoarea sumei lunare a fost majorata. Iata cați bani vor primi oamenii incepind cu luna noiembrie, in urma deciziei de astazi.