Parintele Calistrat – Iubirea vrajmasilor “Daca iubiti pe cei ce va iubesc, ce rasplata puteti avea? Si pacatosii iubesc pe cei ce ii iubesc. Daca faceti bine celor ce va fac voua bine, ce multumire puteti avea? Si pacatosii acelasi lucru il fac.” “Precum voiti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi asemenea; si daca iubiti pe cei ce […] The post Parintele Calistrat – Iubirea vrajmasilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Toata nadejdea noastra spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu; Pazeste-ne pe noi, sub sfant Acoperamantul tau!”. Astazi Biserica lui Hristos cea dreptmaritoare sarbatoreste Acoperamantul Maicii Domnului. Sarbatoare mare pentru Biserica lui Hristos si pentru tot crestinul. „Desfacand stralucitorul sau…

- “Certarea Domnului este atingerea dureroasa a Domnului de noi sau pedeapsa Lui pentru pacatele noastre..” Suntem conștienți de certarea Lui, știm pentru ceea ce o traim, dar putem sa o acceptam sau nu. Și nu o acceptam, daca nu ne pocaim, insa o acceptam, daca recunoaștem ca certarea Sa e pentru pacatele…

- “Sfantul Apostol Pavel pune ca “suntem impreuna-lucratori cu Dumnezeu” (I Cor. 3, 9). Deci nu lucreaza numai Dumnezeu, nu hotaraste numai Dumnezeu calea vietii noastre, ci suntem si noi chemati sa lucram alaturi de Dumnezeu pentru viata noastra. Altfel, ce rost ar mai avea ca Mantuitorul sa ne povatuiasca:…

- “Barbatilor, iubiti pe femeile voastre, dupa cum si Hristos a iubit Biserica, si S-a dat pe Sine pentru ea…” (Ef. 5, 25). Orice cuplu crestin care a dorit sa se casatoreasca a trecut prin formalitatile cununiei civile, care i-au dat validitate in societatea seculara; apoi, prin participarea lor impreuna…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan critica opoziția USR PLUS privind aprobarea programului „Anghel Saligny”, despre care spune ca este „urgența naționala”, urmand sa fie investiți 50 de miliarde de lei in drumuri, gaze, apa si canalizare.. „Am promis ca modernizam și reformam Romania. Am promis…

- In zadar vii tu sa imparți sanatate cu forța daca nimeni nu este bolnav. Nu exista sanatate mai presus de sanatate. Bolnavul cauta singur spitalul. Cand ai nevoie de ceva te duci singur și iți iei sau iți faci. Nu vine cineva sa iți faca cu forța haine, ochelari sau sa iți procure hrana etc. […] The…

- Cine rezista in nebunia asta și reușește sa se strecoare printre aceste mizerii ale zilei, poate spune cu adevarat ca este barbația dau curajos. De aceea, Sfanta Scriptura spune: “Indrazniți, nu va temeți! Fricoșii nu vor moșteni Imparația cerurilor!” Sa indraznim a ne ruga, caci Dumnezeu ii poate…

- Asociatia Pro Infrastructura trage un semnal de alarma in contextul numeroselor accidente rutiere soldate cu zeci de morți și raniți. Reprezentanții Asociației susțin intr-un comunicat de presa ca nu se aplica legea de catre Poliția Rutiera și cere inasprirea pedepselor. Apelul este adresat ministrului…