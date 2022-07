Parcul de retail Cosmopolis Plaza va fi extins, o investiție de 15 milioane euro Cosmopolis Plaza, primul retail park dintr-un ansamblu rezidențial din Romania, se extinde. Opus Land, dezvoltatorul ansamblului rezidențial Cosmopolis, a inceput lucrarile de extindere a actualului retail park. “16.300 de mp se adauga celor 3.500 de mp deja existenți, iar astfel Cosmopolis Plaza va deveni cel mai mare retail park din nordul Capitalei, cu o suprafața de aproape 20.000 de mp. Vom multiplica numarul de magazine pe care le avem in proximitatea clieților noștri. Astfel, la cele 31 de afaceri deja existente in mall-ul nostru se vor mai adauga inca cel puțin 40 de noi magazine, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

