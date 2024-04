Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a respins, marti, o sesizare a Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.“Respinge ca fiind ramasa fara obiect sesizarea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti de modificare a obligatiilor impuse inculpatului Morega Dan-Ilie, ….,…

- Fostul prefect de Gorj, Dan Morega, care este arestat la domiciliu, va fi obligat sa poarte o bratara de supraveghere, a anunțat marți, 9 aprilie, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1.„Nu s-a renunțat la brațara și s-a schimbat organul de supraveghere. Va executa masura arestului la domiciliu…

- Un magistrat de la Judecatoria Sectorului 2 a dispus vineri revocarea ordinului de protectie emis de Sectia 6 Politie pe numele lui Silvestru Sosoaca, sotul deputatei Diana Sosoaca, barbatul scapand astfel si de bratara electronica montata la picior, conform Agerpres.roAdmite cererea formulata de contestatorul…

- Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, de 78 de ani, s-a ales cu un nou dosar penal pentru conducere fara permis. Ex-deputatul de Gorj a fost implicat aseara intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale. „Polițiști din cadrul Biroului Rutier Targu Jiu s-au sesizat, ieri, din oficiu ca un barbat,…

- Cunoscut comic roman, condamnat la 30 de zile de munca in folosul comunitații. Cosmin Nedelcu, cunoscut iubitorilor de scheciuri de tip stand up comedy, dar și din multe producții de televiziune și cinematografice, a primit condamnarea dupa un conflict. S-a petrecut in 2001, chiar pe Calea Victoriei,…