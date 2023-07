Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Berlin, ca iși dorește ca Romania sa dezvolte un parc eolian la Marea Neagra.„Dorim foarte mult sa dezvoltam un parc eolian in Marea Neagra. Mai avem nevoie sa punem la punct legislația in ceea ce privește offshore-ul eolian și sunt ferm convins ca…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca, daca legea pensiilor speciale nu va trece de Curtea Constitutionala a Romaniei, va fi o sesiune parlamentara extraordinara in august pentru a transpune decizia CCR. ”Chiar daca nu va trece de Curtea Constitutionala, am facut un calendar intreg la grupurile parlamentare…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca, daca legea pensiilor speciale nu va trece de Curtea Constitutionala a Romaniei(CCR), va fi o sesiune parlamentara extraordinara in august pentru a transpune decizia CCR. ”Chiar daca nu va trece de Curtea Constitutionala, am facut un calendar intreg la grupurile…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți in conferința comuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, ca pe teritoriul Romaniei ar trebui sa fie trupe germane permanente pentru apararea flancului estic al NATO. El a fost intrebat intr-o conferinta de presa la Berlin , unde se afla in vizita de lucru,…

- Prima gafa a lui Marcel Ciolacu in calitate de premier a putut fi auzita, joi, la conferința de presa prilejuita de lansarea investiției „Neptun Deep”. „Romania trece de la fapte la vorbe. Și ma bucur…”, a spus Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a prezentat vineri, demararea procedurilor de investiție…

- Alerta de holera emisa in Ucraina, in special pentru zona Odessa, dupa distrgerea barajului de la Kahovka, cel mai mare din Ucraina, creaza panica in Romania. Unii romani și-au anulat vacanțele rezervate pe Litoralul Romanesc, iar in Tulcea operatorii economici de pe litoralul Marii Negre se plang ca…

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului, a spus miercuri in emiisunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca legea pensiilor speciale va trece in aceasta sesiune parlamentara, ea aratand ca s-a ajuns la un consens si au ajuns cu totii, clasa politica, la concluzia ca trebuie ajustate…