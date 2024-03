Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Forta Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, a criticat, sambata, actuala guvernare care a modificat legislatia pentru a stabili data alegerilor locale in aceeasi zi cu alegerile pentru Parlamentul European si a afirmat ca Romania se confrunta cu un proiect anti-democratic. Orban i-a criticat…

- Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), a facut recent declarații referitoare la susținerea pe care partidul sau o va acorda lui Klaus Iohannis in vederea obținerii unei poziții relevante la nivel european. Ciolacu a subliniat importanța ca un roman sa ajunga intr-o poziție-cheie in…

- „La BPN de azi am votat IMPOTRIVA listei comune PNL-PSD la alegerile pentru Parlamentul European. Niciodata nu voi vota un socialist/pesedist! Este o alianta toxica pentru romani si pentru PNL”, a scris Florin Citu, miercuri pe Facebook.Liberalii au votat miercuri comasarea alegerilor si listele…

- Procurorul general al Romaniei, Alex Florența, nu este de acord in totalitate cu legea PSD-PNL prin care evaziunea fiscala sub un milion de euro nu se va pedepsi daca evazionistul platește integral, plus o penalitate de 15%.„Cred ca limita de un milion de euro este prea ridicata, cel puțin pentru nivelul…

- Alianța Dreapta Unita, formata din USR, Forța Dreptei și PMP, și-a definitivat, duminica, lista cu candidații comuni la alegerile pentru Parlamentul European. Pe primele locuri sunt Dan Barna și Vlad Voiculescu de la USR, președintele PMP Eugen Tomac, iar din partidul Forța Dreptei, condus de fostul…

- Curtea Constitutionala va dezbate pe 7 februarie 2024 sesizarea facuta de USR si Forta Dreptei pe legea adoptata de PSD și PNL, potrivit careia evaziunea mai mica de un milion de euro nu se va mai pedepsi, decat in anumite condiții, a anunțat CCR, joi, 21 decembrie.Parlamentul a adoptat marți, 19 decembrie,…

- Parlamentarii USR si Forta Dreptei au sesizat, miercuri, Curtea Constitutionala pe legea Ciuca-Ciolacu care protejeaza marii evazionisti si ii scapa total de raspundere penala daca achita prejudiciul de sub un milion de euro. Marcel Ciolacu a explicat ca proiectul de lege privind masurile pentru consolidarea…

- Fostul premier și lider al PNL, Ludovic Orban, a fost surprins luni in timp ce dormea in banca sa din Camera Deputaților, la ședința solemna consacrata Zilei Naționale a Romaniei. Parlamentul Romaniei a organizat o ședința solemna dedicata Zilei Naționale a Romaniei, cu 4 zile intarziere. In timpul…