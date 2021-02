PARADOXUL EUROPEAN. Numărul cazurilor de coronavirus a crescut de la începerea vaccinării Cehia revine la lockdown, iar Franta se pregateste de o decizie similara. Ultimele cifre raportate la nivel mondial arata o crestere a numarului de imbolnaviri COVID-19. Joi au fost inregistrate peste 427.000 de cazuri noi in lume, cu 25% mai multe fata de ziua precedenta, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Iar trendul crescator pare sa se pastreze inclusiv in Romania, unde sambata au fost raportate peste 3.400 de noi cazuri. In ceea ce priveste Europa, sunt mai multe tari care se confrunta cu o crestere serioasa a numarului de cazuri. Mai mult, in unele state, autoritatie se pregatesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor zilnice de Covid-19 este din nou in crestere, la nivel global, iar mai multe tari europene se pregatesc pentru al treilea val al pandemiei. Cehia revine la lockdown, iar Franta se pregateste de o decizie similara. Ultimele cifre raportate la nivel mondial arata o crestere…

- Studenții nu vor mai avea gratuitate pe tren, a anunțat premierul României, dar vor beneficia de 50% reducere la biletele de tren: „Se modifica și se revine la 50%. Eu nu vad un capat de țara și dau exemple alte țari din Europa.…

- Studenții nu vor mai avea gratuitate pe tren, ci vor avea parte de o reducere de 50%, a anunțat premierul României Florin Cîțu. „Se modifica și se revine la 50%. Eu nu vad un capat de țara și dau exemple alte țari din…

- Daca ne referim la Europa, pierderile cele mai mari de vieți omenești asociate SARS-COV-2 le regasim in Marea Britanie, Italia și Franța, nu foarte departe de cifrele din aceasta țara fiind și Federația Rusa. Mai mult din cei aproape 92,5 milioane de oameni infectați la nivel mondial, deja 66 de milioane…

- Republica Ceha va inchide magazinele neesentiale, anumite servicii si traseele de telescaun urmand sa impuna restrictii de circulatie mai dure incepand de duminica in incercarea de a tine sub control o noua crestere a infectiilor cu COVID-19 si a numarului spitalizarilor, a precizat miercuri ministrul…

- IMMOFINANZ și Asociația Zi de Bine sunt parteneri intr-o inițiativa menita sa ii ajute pe copiii cu diagnostic de fibroza chistica, din cadrul Spitalului Marie Curie din București, secția de pediatrie. La finalul unui an atipic, IMMOFINANZ se numara printre brandurile care au incercat sa fie mai aproape…

- In perioada iulie-septembrie, cel mai semnificativ avans al costului cu forța de munca s-a inregistrat in Slovacia (6%), Cehia (5,9%), Portugalia (5,8%) si Romania (5,7%). La polul opus, declinuri importante au fost raportate in Malta (-6,1%), Cipru (-3,8%) si Irlanda (- 2,9%).In țara noastra, avansul…

- Startup-ul romanesc Frisbo iși extinde operațiunile in cinci noi țari și devine cea mai mare rețea europeana de e-fulfillment cu livrare a doua zi Startup-ul romanesc Frisbo, platforma de smart e-fulfillment cu cea mai mare prezența in Europa, care preia depozitarea, ambalarea și livrarea comenzilor…