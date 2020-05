Paradox în pandemie. Numărul morţilor în România a fost mai mic decât în anii precedenţi "Este un tabel preliminar asupra mortalitații generale din Romania. Luna martie, comparativ in anii 2017, 2018, 2019, 2020, unde este prezentata mortalitatea. Analiza este inca in curs, de aceea am putut prezenta doar luna martie. Se arata ca mortalitatea in 2020, pe grupe de varsta e mai mica sau egala cu ceilalți ani. Mortalitatea generala in Romania e cam aceeași in anii anteriori. Mai mult decat atat, se constata ca mortalitatea e puțin mai mica, asta datorandu-se din diminuarea accidentelor de circulație", a spus Horațiu Moldovan, la Antena 3. Conform tabelului de mai… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

