Capitalizarea tuturor companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti a ajuns la valoarea de 237,8 miliarde de lei, o crestere de 45% fata de finalul anului 2020, a declarat pentru News.ro Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, care considera ca 2021 a fost cel mai bun an in materie de listari la bursa si estimeaza ca trendul va continua. Intrebat care a fost ”Omul anului” in Romania, Hanga a spus ca investitorii la bursa, adica fiecare dintre noi. Acesta este de parere ca in acest an Bursa de Valori Bucuresti de abia a inceput sa isi arate adevaratul potential de finantare a…