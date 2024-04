Stiri pe aceeasi tema

- La deschiderea Simfoniei Lalelelor din acest an, Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, i-a salutat vineri, 19 aprilie, de pe scena Filarmonicii din Pitești, și pe reprezentanții domeniului sportiv, printre aceștia numarandu-se Gica Dobrin, soția legendarului Nicolae Dobrin, precum și Nebojsa…

- Ca in fiecare an, copiii și tinerii Piteștiului au participat la tradiționala parada a florilor, in centrul orașului, prin care s-a deschis editia din acest an a Simfoniei Lalelelor. Imbracați in costume populare, cu palarii sau flori, cu pampoane, baloane sau steaguri, copiii și tinerii au defilat…

- Cea mai mare expozitie florala din Romania se va desfasura, in perioada 19-21 aprilie, in Parcul Lunca Argesului, din Pitesti. La a 47-a ediție a „Simfoniei Lalelelor” sunt așteptați peste 100.000 de vizitatori din toata țara și de peste hotare.

- Saptamana viitoare, spectacolul tradițional al florilor de la Pitești va veni și cu alte evenimente care aduc un plus in estetica urbana a municipiului reședința de județ. Municipalitatea ne anunța ca odata cu deschiderea Simfoniei Lalelelor, fantana muzicala din Piața Primariei iși reincepe spectacolul…

- Parada de deschidere a sezonului moto, la Turda și Campia Turzii, a avut loc azi, in organizarea asociației Rebel Riders, singurul club de moto din Turda și Campia Turzii. Adunarea s-a dat in Parcul Central din Turda, in apropierea amiezii, iar plecarea pe traseu a inceput in jurul orei 13.00. Prin…

- Ediția a 18-a a manifestarii Ora Pamantului va avea loc sambata, 23 martie, la Pitești, in intervalul 20:30 – 21:30, rastimp in care va fi intrerupt iluminatul public in Piața Primariei. Citește și: Istoricul Padurii Trivale (2). Cristian Gentea: „Am facut solicitare oficiala la Arhivele Nationale.…

- „Au mai ramas doar 47 de zile pana cand deschidem festivalul „Simfonia Lalelelor”! Ne dorim ca cea de-a 47-a aniversare sa o sarbatorim impreuna cu voi! Oferim piteștenilor 47 de buchete de lalele. Cine merita un salut colorat? Impartașește o experiența frumoasa de la edițiile anterioare ale „Simfoniei…

- Atac armat la sarbatoarea de dupa Super Bowl, in America! Doua persoane au deschis focul in mulțimea de oameni adunata sa sarbatoreasca caștigarea titlului de catre echipa Kansas City Chiefs! Așadar, panica mare pe strazile din Kansas City, acolo unde doua persoane au deschis focul chiar in mulțimea…