- Fuego si Irina Loghin au o relatie demna de invidiat! Mult timp oamenii au crezut ca marea artista este mama cantaretului. Din cauza apropierii dintre cei doi, au existat zvonuri conform carora lucrurile nu ar sta tocmai bine intre artist si copiii Irinei Loghin. Care este, de fapt, adevarul?

- Concertul de Craciun, organizat de Filarmonica Botosani in seara zilei de Sfantul Nicolae, a adus bucurie in inimile sutelor de spectatori care au umplut, vineri seara, sala Casei de Cultura a Sindicatelor.

- Unul dintre cei mai apreciati chefi din Romania a facut o vizita surpriza in platoul Observator. Nicolai Tand a dezvaluit ce inseamna pentru el sarbatorile de iarna, ce amintiri frumoase are legate de aceasta perioada, dar și ce ne recomanda sa pune pe masa de Craciun și Revelion.

- Puteți cumpara tot felul de produse la Timișoara, la Targul Mamicilor Mai Tari Ca Google. Zeci de mamici iși vor prezenta produsele. Targul este și unul caritabil. Targul de Craciun MMTCG va avea loc la Iulius Mall Timișoara, zona de langa Cinema City, in 14 și 15 decembrie, intre orele 10 – 22. Gasiți…

- Jucatorul echipei Real Madrid, Eden Hazard, nu s-a refacut, dupa accidentarea suferita in meciul din Liga Campionilor, contra formației PSG, scor 2-2, și va rata El Clasico, programat la 18 decembrie, de la ora 21:00, potrivit Mediafax.Inițial, presa din Spania scria ca jucatorul belgian in…

- N.D. Ploiestenii care i-au vazut, in ultimele zile, pe angajatii SGU Ploiesti imbinand de zor in centrul orasului, in fata Palatului Administrativ, componente care luau, apoi, forma unor casute, trebuie sa stie ca, astazi, in ajun de Mos Nicolae, se deschide un targ specific Sarbatorilor de Iarna. Concret,…

- Pesta porcina africana a crescut preturile considerabil la porcii care inca mai pot fi cumparati din gospodariile populatiei. Restrictiile impuse de normele veterinare fac insa aproape imposibil transportul legal al carnii, dar si al animalelor vii.

- Guvernul Orban și-ar putea angaja raspunderea în Parlament pentru legea bugetului pe 2020, între Craciun și Anul Nou, au declarat pentru HotNews.ro, surse politice. „Nu ne putem permite sa fie macelarit în Parlament”, au comentat aceleași surse. Premierul Ludovic…