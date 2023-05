Păpuși înfricoșătoare, descoperite pe o plajă din Texas Papuși de coșmar dezmembrate, cu trupuri decolorate sau cu ochii scoși apar de mai bine de un an de zile pe o plaja din Texas, fiind aduse la mal de valuri, informeaza Insider. Cercetatorii de la Mission-Aransas Reserve, o organizație care protejeaza zonele de coasta din Texas, au inceput sa dea peste aceste papuși in […] The post Papuși infricoșatoare, descoperite pe o plaja din Texas appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

