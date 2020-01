Păpuşi Barbie fără păr şi cu vitiligo, produse de grupul Mattel Producatorul papusilor Barbie va comercializa un model fara par si un altul care arata ca si cum ar suferi de o afectiune a pielii, vitiligo, in cadrul eforturilor sale de a spori diversitatea in aceasta gama de jucarii, informeaza PA. Reprezentantii companiei Mattel spun ca doresc sa ofere in acest fel "o vedere multidimensionala asupra frumusetii si industriei modei" si sa reprezinte "pe plan global diversitatea si sentimentul de incluziune". Potrivit acestui producator de jucarii, papusa fara par "reflecta tendintele existente in privinta tunsorilor si a coafurilor atat pe podiumurile de defilare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

