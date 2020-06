PAPARAZZI / Mircea Geoană are toate motivele să fie mândru!…

Mircea Geoana este un norocos! Faimosul politician are niște copii de nota zece, care-l fac mandru cu fiecare ocazie! Fiul sau Alex este un adevarat gentleman și iși rasfața iubita in orice clipa, chiar și in fața parinților! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!