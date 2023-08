Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a denunțat, duminica, in Piața San Pietro, atacurile contra rezervelor de grau ale Ucrainei și a cerut reluarea exporturilor. Suveranul Pontif a facut apel la autoritațile Federației Ruse sa reia transportul in siguranța a cerealelor, transmite Vatican news. ”Sa nu incetam sa ne rugam…

- Papa Francisc indeamna duminica Rusia sa revina in Acordul de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagra, in vederea unei atenuari a crizei mondiale a aprovizionarii cu alimente, agravata de Razboiul rus din Ucraina, relateaza CNN.”Sa ne rugam in continuare pentru…

- Evaluarea Statelor Unite arata ca Ucraina face progrese in contraofensiva impotriva fortelor ruse, dar aceasta va lua timp pentru ca minele plasate de rusi impiedica o inaintare mai rapida, au indicat principalii responsabili ai armatei americane, transmite dpa.

- Cat mai dureaza razboiul din Ucraina și care sunt șansele ca ambele țari sa opreasca totu.? Americanii sunt cat se poate de pesimiși. Avertismentul vine de generalul de armata Mark Milley (foto), șeful Statului Major Inter-Arme al armatei SUA. Milley a declarat la Clubul Național de Presa din Washington…

- Seful Statului Major al armatei ruse si comandant al operatiunilor din Ucraina, generalul Valeri Gherasimov, a pledat vineri pentru consolidarea parteneriatului militar cu Beijingul, in timpul unei discutii cu omologul sau chinez, generalul Liu Zhenli, transmite AFP.

- Șeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, a venit cu un anunț dezarmant pentru Ucraina, care de saptamani bune iși anunța contraofensiva care va schimba cursul razbiului, le mulțumește statelor occidentale pentru ajutorul necondiționat oferit, dar in același timp, avertizeaza Rusia de finalul…

- Rusia nu va castiga razboiul din Ucraina doar prin mijloace militare, a reafirmat joi seful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, avertizand ca, de asemenea, este putin probabil ca Kievul sa reuseasca sa expulzeze rapid toate fortele ruse de pe teritoriul sau, transmite AFP, citat de Agerpres."Acest…

- Premiera - Se pune in discuție calitatea de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU pentru Rusia: Nu are baza juridicaCalitatea de membru a Rusiei nu are nici un fel de baza juridica, astfel ca ar trebui sa fie transferata. CITESTE SI Cum, cu cine și cand incepe Reforma pensiilor…