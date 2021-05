Papa Francisc sărută tatuajul de pe brațul Lidiei, supraviețuitoare de la Auschwitz Lidia Maksymowicz este numele femeii careia miercuri, în timpul audienței generale, Papa Francisc i-a sarutat brațul pe care este tatuat numarul care i-a fost imprimat în lagarul de concentrare Auschwitz-Birkenau. Femeia, de origine bielorusa, a fost internata în lagarul de concentrare nazist în 1942, fiind despartita imediat de mama ei și supusa experimentelor Dr. Mengele, potrivit Rador care citeaza Rainews.

Când Lidia Maksymowicz și-a descoperit brațul, aratând tatuajul de fost prizonier al lagarului de exterminare nazist, Papa Francisc a privit-o câteva

Sursa articol: hotnews.ro

