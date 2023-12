Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera din locul unde considera creștinii ca s-a nascut Iisus nu este una de sarbatoare, ci de doliu. Oficialii din Betleem, din Cisiordania ocupata, au anulat toate festivitațile de Craciun, in semn de susținere a palestinienilor din Fașia Gaza. Citește și: Obiceiuri de Craciun. Ce trebuie sa faci…

- "Inima noastra in aceasta seara este la Betleem", a spus Papa Francisc duminica seara, in timpul slujbei de Craciun, in vreme ce festivitatile din orasul ocupat din Cisiordania sunt umbrite de razboi, transmite AFP.

- Betleem este, in mod normal, un oraș aglomerat de Craciun, dar razboiul din acest an a speriat turiștii și pelerinii din orașul palestinian din Cisiordania ocupata de Israel, lasand hotelurile, restaurantele și magazinele de suveniruri pustii, iar locuitorii fara surse de venit, transmite Reuters, intr-un…

- Președintele american Joe Biden și Papa Francisc au discutat duminica despre razboiul dintre Israel și Hamas, potrivit Casei Albe, in timpul caruia Biden a condamnat atacul Hamas, afirmand in același timp necesitatea de a proteja civilii din Gaza.

- Papa Francisc a deplans duminica situatia umanitara grava din Fasia Gaza, scena ciocnirilor dintre Israel si militia islamista Hamas, si a denuntat bombardarea unui spital anglican si a unei biserici ortodoxe, transmite EFE.Dragi frati si surori, din nou gandurile mele sunt la ceea ce se intampla in…