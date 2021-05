Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o ”Notificare”, Oficiul celebrarilor pontificale anunța ca papa Francisc a convocat pe 3 mai 2021 un consistoriu public pentru votul asupra unor cauze de canonizare. Este de vorba de șapte Fericiți care sunt propuși pentru canonizare, urmand sa fie trecuți astfel in randul Sfinților: un laic…

- Duminica, 25 aprilie 2021, papa Francisc a celebrat Sfanta Liturghie in bazilica San Pietro. In cea de-a patra duminica a Paștelui, numita in calendarul roman sau latin ”Duminica Bunului Pastor”, Biserica marcheaza și Ziua mondiala de rugaciune pentru vocații la preoție și la viața consacrata. Cu aceasta…

- Cetatea Vaticanului – Adrian Danca 25 aprilie 2021 – Vatican News. ”Isus vrea ca toți sa poata primi iubirea Tatalui și sa-l intalneasca pe Dumnezeu”, iar ”Biserica este chemata sa continue aceasta misiune a lui Cristos”: a spus papa Francisc in alocuțiunea prezentata la rugaciunea ”Regina Coeli” (”Bucura-te,…

- Joi, 22 aprilie 2021, papa Francisc l-a primit in audiența pe ambasadorul Romaniei pe langa Sfantul Scaun, Liviu-Petru Zapirțan, cu ocazia vizitei de ramas bun. Diplomatul roman a fost numit in funcție de președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, pe 5 august 2016. Cetatea Vaticanului –…

- La cateheza audienței generale de miercuri, 21 aprilie 2021, papa Francisc a continuat seria reflecțiilor dedicate rugaciunii creștine și a vorbit despre importanța rugaciunii orale. Papa a facut o pledoarie pentru frumusețea și simplitatea rugaciunii orale, a acelei rugaciuni rostita cu voce tare…

- Duminica, 25 aprilie 2021, papa Francisc va relua hirotonirea preoților in dieceza Romei. Printre cei noua diaconi care vor primi sacramentul preoției se afla un tanar originar din Romania, fiul unei familii de imigranți, care a urmat formarea preoțeasca la Roma. Cetatea Vaticanului – Adrian…

- In 2021 se implinesc 16 ani de cand Benedict al XVI-lea a fost ales ca Episcop al Romei, Succesor al Sfantului Apostol Petru. Dupa un pontificat de aproape opt ani, ”umilul lucrator in via Domnului” s-a retras de la conducerea Bisericii in 2013. A implinit recent 94 de ani și continua slujirea rugaciunii…

- Papa Francisc lasa deschisa posibilitatea de a deveni suveran pontif "emerit", prin urmare, de a demisiona din funcție. Și mai spune ca nu se teme de moarte și își imagineaza ca va fi la Roma: în orice caz, nu se va întoarce în Argentina. Afirmațiile au fost facute…