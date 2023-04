Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat joi ca l-a invitat pe papa Francisc sa viziteze Ucraina, in timpul unei audiente private de o jumatate de ora la Vatican in care i-a cerut ajutorul in repatrierea miilor de copii dusi in Rusia sau in teritoriile ocupate de Rusia.

- Papa Francisc le-a cerut duminica, in cadrul mesajului sau tradițional „Urbi et Orbi” de Paște pentru lumea intreaga, rușilor sa caute adevarul despre invazia țarii lor in Ucraina și a facut apel la dialog intre israelieni și palestinieni, ca urmare a violențelor recente.

- Crestinii catolici din intreaga lume sarbatoresc astazi Paștele. Noaptea trecuta, in timpul slujbei de Inviere oficiate la Vatican, Papa Francisc a facut referire și la razboiul din Ucraina, scrie Hotnews.In cuvantarea sa, suveranul pontif a vorbit despre amaraciunea, disperarea si deziluzia pe care…

- 17 copii din Herson luați de langa familiile lor și duși intr-o „tabara de vacanța” din Rusia s-au intors acasa, dupa mai bine de șase luni. Sunt doar o parte din copiii ucraineni pe care Kievul acuza ca Moscova i-a rapit. Cei 17 copii s-au intors in Ucraina cu ajutorul unui ONG, scrie libertatea.ro…

- Mai mulți copii ucraineni rapiți de soldații lui Vladimir Putin și ținuți in tabere controlate de Rusia au fost eliberați și s-au intors acasa, dupa luni de zile in care au simțit teroarea și au fost mințiți ca au fost abandonați de parinți. Ei au avut noroc, dar in continuare nu se știe nimic despre…

- Inca din primele luni ale razboiului din Ucraina, mii de copii ar fi fost deportați in Rusia. Un numar de 307 au fost recuperați din zonele ocupate, zilele trecute. Rușii susțn ca oamenii au fost evacuați in mod voluntar.

- Anatoli Salmin, hoț și criminal condamnat, este liber și s-a intors acasa inainte de ispașirea pedepsei, ca recompensa ca a luptat ca voluntar pe front in Ucraina, alaturi de mercenari Wagner ai lui Evgheni Prigojin, și a supraviețuit.

- Un total de 16.220 de copii ucraineni au fost deportati din tara de la inceputul invaziei ruse pe scara larga in Ucraina, de la a carei declansare se va implini un an la 24 februarie, a informat luni Biroul ombudsmanului ucrainean, citat de EFE, conform Agerpres.