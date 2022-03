Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a evocat miercuri spectrul unui razboi nuclear in urma caruia putinii supravietuitori ar trebui sa o ia de la capat si sa reconstruiasca omenirea "in ziua urmatoare" si a lasat totodata impresia ca il roaga pe Dumnezeu sa il opreasca pe agresorul din Ucraina, informeaza Reuters. Suveranul…

- Miercuri, Papa Francisc a lansat o rugaciune emotionanta pentru pace, cerând „iertare” pentru mortii si violentele din Ucraina, evocându-i pe Cain si Abel, relateaza Vatican News. „Doamne Iisuse, nascut sub bombele de la Kiev”, „mort în…

- Frank-Walter Steinmeier a precizat ca nimeni, nici macar presedintele rus Vladimir Putin, ''nu poate justifica inaintea istoriei ceea ce se intampla in Ucraina, ca sute de mii de oameni fug, ca mor oameni nevinovati si ca o tara este distrusa. De aceea facem apel la presedintele Rusiei: Opriti acest…

- Bombardamentele au continuat marti la Kiev, unde cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui atac asupra turnului de televiziune. Nu doar capitala Ucrainei a fost tinta rachetelor, ci si orasul Harkov. In timp ce pregateste un asalt asupra Kievului, armata rusa sustine ca a taiat accesul Ucrainei…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

- Chiar in aceste momente se dau lupte grele la Harkov! Mai multe rachete au fost trase la Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, informeaza Global Telegram.