- Papa Francisc indeamna la pace, duminica, de Craciun, in alocutiunea si binecuvantarea sa anuala ”Urbi et Orbi”, in fata unei multimi adunate in Piata Sfantul Petru, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ucraina a atacat o cazarma din orașul Melitopol, ocupat de Rusia, unele surse ucrainene susținand ca exista zeci de victime rusești, transmite The Guardian. Potrivit martorilor, au fost auzite 10 explozii, deși este posibil ca unele dintre acestea sa fi fost produse de sistemele antiaeriene rusești.…

- Rusia este dispusa sa discute cu SUA, cu Franța si cu Papa Francisc pentru a se gasi o solutie la situatia creata de campania militara rusa in Ucraina, a anunțat marti Kremlinul, potrivit EFE. „Suntem pregatiti sa discutam toate acestea (situatia din Ucraina) cu americanii, cu francezii si cu Suveranul…

- O femeie a incercat sa se infiltreze pritre oamenii care au protestat luni in fața reprezentanței diplomatice a Moscovei din Washington, desi era de partea rușilor. Imagini inregistrate surprind violența unei femeii nemulțumite ca un miting pro-Ucraina se desfașura in fața ambasadei Rusiei. In timp…

- Sa invatam din istorie sa alegem mereu calea pacii. Acesta este apelul lansat de Papa Francisc in timpul rugaciunii Angelus, in timp ce Ucraina se teme escaladarea nucleara, la 60 de ani de la criza rachetelor din Cuba, care a avut loc in timpul celui de-al II-lea Conciliul Vatican. „Nu putem uita pericolul…

- Un fost aliat al lui Vladimir Putin, devenit in ultima vreme un critic al razboiului din Ucraina, a fost gasit mort in circumstanțe suspecte, potrivit dailymail.com. Pavel Pchelnikov, director al unei filiale a Cailor Ferate Ruse a fost gasit impușcat pe balconul apartamentului sau din Moscova, aceasta…

- Papa Francisc a declarat ca a fost implicat in organizarea unui schimb de prizonieri in Ucraina, desi nu este clar rolul jucat de suveranul pontif, relateaza joi dpa. El a mentionat acest lucru in timpul unei intalniri private cu iezuitii saptamana trecuta in Kazahstan, potrivit revistei La Civilta…