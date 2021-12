Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a cerut duminica lumii sa puna capat "naufragiului civilizatiei", intr-un discurs rostit intr-o tabara de migranti de pe insula greaca Lesbos, transmite AFP. Mediterana "este pe cale sa devina un cimitir sumbru fara pietre funerare. (...) Va implor sa punem capat acestui naufragiu…

- Politia cipriota a arestat vineri un barbat aflat in posesia unui cutit si care incerca sa patrunda pe stadionul din Nicosia unde Papa Francisc oficia o slujba, a informat un responsabil al politiei locale, informeaza Agerpres . „In timpul unei perchezitii la intrarea pe (stadionul) GSP, a fost arestat…

- Noua Ordine Mondiala a intrat in linie dreapta. In lume se instaureaza o alta oranduire sociala, economica și politica, iar cine nu ințelege asta da dovada de naivitate. Par cuvinte dure, dar este chiar mesajul transmis de Suveranul pontif liderilor adunați la Paris, la ultimul Forum pentru Pace. The…

- Papa Francisc ii indeamna pe liderii lumii care se reunesc in cadrul COP26, summitul ONU privind modificarile climartice ce incepe duminica la Glasgow, sa dea „de urgenta raspunsuri eficiente crizei ecologice”, relateaza AFP.

- Papa Francisc va merge in vizita in Cipru si Grecia, inclusiv in insula Lesbos pentru a se intalni cu migranti, in perioada 2-6 decembrie, a declarat marti o sursa de la Vatican, relateaza Reuters. Suveranul pontif va ramane in Cipru in perioada 2-4 decembrie, prima sa vizita in insula mediteraneana,…

- Papa Francisc a avertizat luni ca multi dintre asa-numitii "nativi digitali" utilizeaza "fara scrupule" retelele de socializare ca pe un "nou camp de lupta" pentru a raspandi "stiri false si a-si distruge adversarii", relateaza EFE. Este ceea ce a declarat Suveranul pontif in mesajul sau pentru…

- Papa Francisc urmeaza sa efectueze prima sa vizita externa dupa operația suferita la colon, relateaza BBC. Suveranul pontif merge, duminica, la Budapesta unde se va intalni scurt cu premierul Viktor Orban.