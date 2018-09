Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc i-a salutat miercuri pe muzicianul britanic Sting si pe sotia acestuia, actrita Trudie Styler, la terminarea audientei generale pe care o sustine in fiecare miercuri in fata credinciosilor reuniti in piata Sf.Petru, informeaza Sf. Scaun citat de EFE. Intalnirea a avut loc in Aula Paul…

- Zona din ocean ce a ramas neatinsa de oameni este extrem de redusa, conform celei mai cuprinzatoare analize privind „salbaticia marina”. Navigarea la nivel global, operatiile de pescuit si poluarea, toate si-au pus amprenta asupra oceanelor lumii, inclusiv asupra unora dintre…

- Papa Francisc i-a incurajat duminica pe brazilienii prezenti la slujba din Piata Sfantu Petru de la Vatican, transmitandu-le: "Va fi data viitoare", referindu-se la eliminarea echipei nationale de la Cupa Mondiala din Rusia, informeaza agentia spaniola EFE. "Vad steaguri braziliene. Ii…

- Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, au mers in audiența la Papa Francis. Și deși intalnirea a fost una fructuoasa, fiind și-una dintre cele mai indelungate intalniri ale Suveranului Pontif, Brigitte Macron a atras atenția intr-un mod negativ asupra sa. Iata de ce! Emmanuel Macron…

- Un reporter Libertatea a stat de vorba cu un grup de protestatari veniți din Vaslui la Mitingul PSD. Echipați conform indicațiilor, oamenii au coborat din autocare și au pornit, incolonați, spre piața Victoriei. Reporterul a avrut sa știe care sunt motivele pentru care au venit la București la manifestație.…

- Planeta este in pragul unei catastrofe din cauza deseurilor de plastic. Este avertismentul lansat de ONU, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului. Milioane de tone de plastic ajung anual in apele marilor și oceanelor, unde ucid viețuitoarele și distrug ecosistemul.