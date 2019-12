Panouri digitale de informare, pe străzile din Buzau Patru panouri digitalizate de informare on-line au fost montate in cateva zone aglomerate din Buzau. Sunt primele din tara, potrivit autoritatilor locale. Anul viitor, inca 41 astfel de echipamente vor aparea in statiile de autobuz cele mai aglomerate. Monitoarele cu ecran tactil au fost amplasate la Primarie, Gara, Parcul Crang si statia de autobuz din zona Bazar, unde este in curs de amenajare cel de-al doilea sediu al administratiei publice locale. Prin intermediul terminalelor, buzoienii vor avea acces permanent la informatii privind transportul public cu autobuze si trenuri in Buzau si in… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

