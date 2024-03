Stiri pe aceeasi tema

- In cel de-al 53-lea an de domnie, regina Victoria avea 38 de nepoți in viața și a devenit hobby-ul ei sa ii casatoreasca in cadrul unei serii de alianțe dinastice menite sa consolideze locul Marii Britanii in lume.

- Lionel Messi si David Beckham au fost huiduiti duminica, dupa ce superstarul argentinian nu a participat la meciul amical din presezon disputat de echipa americana de fotbal Inter Miami la Hong Kong, in conditiile in care fanii s-au inghesuit sa-l vada jucand, informeaza AFP.Castigatorul Cupei Mondiale…

- Situația conductelor din subteran este cunoscuta doar de experți, iar locuitorii din Sfantu Gheorghe se confrunta cu probleme doar atunci cand se produce o avarie majora, cand apele uzate ies din canalizare sau apa țașnește din asfalt, explica directorul Gospodarie Comunala SA, Kozsokar Attila. In 2024,…

- Intr-un oraș in care exista peste 1.5 milioane de mașini, putem doar sa ne imaginam cați nervi sunt in trafic. La orele de varf, se pot observa cu ușurința cozile de mașini blocate pe bulevardele principale precum Barbu Vacarescu, Aviatorilor, Unirii sau Magheru. Motivul este unul simplu, oamenii aleg…

- Razboiului gunoiul se prelungește in Valea Rosie, la blocul 6 vechi. Locatarii continua sa arunce gunoiul pe fereastra, in spatiul verde din jurul blocului, cu precadere in partea din spate a blocului. In ciuda faptului ca situatia acestui bloc este cunoscuta si de autoritati si le face proprietarilor…

- Ranile vizibile pe mainile lui Donald Trump, care au fost observate cand a salutat, marți, mulțimea adunata in fața Trump Tower, au starnit controverse și speculații. Detaliile și explicațiile specifice despre natura sau cauza acestor rani au atras atenția și comentarii pe rețelele sociale. Ce spune…

- Situație tensionata la Biserica Ortodoxa Romana din Eastham, o suburbie a Londrei, dupa ce parinții unui baiețel de un an și opt luni au refuzat sa accepte condițiile impuse de preot pentru ceremonia de botez.

- Iulia Albu impresioneaza prin stilul sau vestimentar, iar alegerea animalului de companie nu putea sa fie obișnuita. Vedeta și Mike au decis sa adopte o nutrie pre care au numit-o Capybara. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare, iar fanii au avut cateva lucruri de comentat.