Barbatul care a leșinat intr-un avion Ryanair a descris „panica” din aeronava, in timp ce pana la patru pasageri s-au prabusit efectiv la pamant. Shaun Pinkerton a declarat ca o alarma s-a declansat la imbarcarea in avion, dar a decolat așa cum era planificat, in jurul orei 21.50, potrivit Mirror.

La o ora dupa decolare, o fata de 17 ani a lesinat și avut nevoie de CPR, a afirmat tanarul. Apoi, a doua și a treia persoana au leșinat, urmand chiar Pinkerton insuși.

Potrivit acestuia, nu exista suficient oxigen, insa compania Ryanair a subliniat ca nu a avut nicio problema cu aeronava.