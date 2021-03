Panică într-un bloc din Capitală. O femeie și-a agresat mama și a dat foc apartamentului Polițiștii și pompierii au intervenit, miercuri dimineața, la un apartament din Capitala, dupa ce o femeie și-a agresat mama și apoi a incendiat locuința. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 25 Poliție a fost sesizata astazi, la ora 9.15, prin apel 112, cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de […] The post Panica intr-un bloc din Capitala. O femeie și-a agresat mama și a dat foc apartamentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Un incident a avut loc, miercuri, in Capitala. O femeie și-a agresat mama dupa care a incercat sa dea foc apartamentului in care locuiau. Incidentul s-a petrecut miercuri dimineața, in București. O femeie in varsta de 44 de ani și-ar fi agresat mama in varsta de 61 de ani. Ulterior, femeia ar fi incendiat…

- Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Secția 25 Poliție a fost sesizata astazi, prin apel 112, cu privire la faptul ca o femeie de 44 de ani și-ar fi agresat mama de 61 de ani, iar ulterior a incendiat mai multe obiecte din apartament.La fața locului s-au deplasat, de urgența, polițiști…

