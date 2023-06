Panică în Sectorul 3. Un apartament a sărit în aer Explozie puternica la un bloc de apartamente din Sectorul 3. Explozia s-a produs pe str. Racari, la etajul 2, acolo unde ar fi avut loc o scurgere de gaze. Update: „Victima extrasa din apartament este un barbat in varsta de 84 de ani, prezinta arsuri, a fost intubat si transportat la spital”, anunța ISU BIF. „Explozie neurmata de incendiu, produsa la un apartament din strada Racari, Sectorul 3. Din interior a fost scoasa o victima (prinsa sub o placa de beton), B50 ani, in stare de constienta, preluata de echipajul SMURD.Efectuam verificari pentru cautarea altor posibile victime.In urma exploziei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

