- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost sesizati, joi, despre producerea unui incendiu la un apartament situat intr-un bloc de pe strada Cismelei din municipiul Constanta, relateaza News.ro.La fata locului s-au deplasat trei autospeciale…

- Incendiul a izbucnit in noapte de luni spre marți intr-un apartament de la primul etaj al unui bloc de pe strada Fructelor din Timișoara, dupa ce proprietarul locuinței a adormit cu țigara aprinsa, informeaza Opinia Timișoarei.„In urma evenimentului, un barbat care locuia in apartamentul in cauza, a…

- Doua vagoane ale unui tren de calatori au fost afectate, marti seara, de un incendiu, pe raza localitatii Cociu, iar 20 de persoane au fost evacuate, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

- Doua autospeciale de intervenție și o autospeciala pentru descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, alaturi de doua ambulanțe SAJ, au intervenit la locul unui accident rutier in care a fost implicat un microbuz de transport persoane, in zona Gradiște din municipiul Arad. „In urma accidentului…

- Un incendiu a afectat, in noaptea de joi spre vineri, o garsoniera dintr-un bloc de locuinte de pe strada Jean Bart din municipiul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, in bloc locuiau 70 de persoane, care s-au evacuat, iar doua femei…

- Societatea Continental de pe Calea Buziașului a primit, luni, un e-mail care conținea informații privitoare la o amenințare cu bomba. Aproximativ 2.000 de persoane vor fi evacuate. UPDATE. Amenințarea nu se confirma.

- In urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112, din data de 8 noiembrie, ora 07:00, ISU Timis a fost solicitat sa intervina pentru descarcerare in urma producerii unui accident rutier pe DN 59, intre localitațile Voiteg și Jebel. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 2…