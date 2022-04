Panică în club! Zeci de tineri s-au îmbulzit și s&au călcat în picioare după ce cineva a dat cu spray lacrimogen VIDEO Sute de tineri s-au calcat in picioare intr-un club din Capitala iar unii dintre ei au fost striviti in imbulzeala. Panica a izbucnit dupa ce o persoana a dat cu spray lacrimogen in local, in mijlocul oamenilor. Mulțiau fost salvați de agentii de paza care i-au scos cu greu de sub multime, in scene asemanatoare cu tragedia din clubul Colectiv. Din cate se pare, o persoana a pulverizat spray lacrimogen catre mulțime. Imediat dupa asta, oamenii s-au panicat și s-au imbulzit sa iasa din club. Unii dintre ei au fost gasiți afara. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. O persoana s-a dus de buna voie… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

- Sute de tineri s-au calcat in picioare intr-un club din Capitala iar unii dintre ei au fost striviti in imbulzeala. Panica a izbucnit dupa ce o persoana a dat cu spray lacrimogen in local, in mijlocul oamenilor. Mulțiau fost salvați de agentii de paza care i-au scos cu greu de sub multime, in scene…

- Au fost clipe de coșmar seara trecute pentru zeci de tineri care aveau de gand sa se distreze pe cinste. Au mers la un club cunoscut din Capitala pentru a-și asculta artiștii preferați, numai ca lucrurile au luat o intorsatura la care nu s-ar fi așteptat. Pur și simplu s-au calcat in picioare, minute…

- Clipe de groaza s-au petrecut azi noapte, intr-un club din Capitala, acolo unde avea loc un festival de muzica trap. Din cate se pare, o persoana a pulverizat spray lacrimogen catre mulțime. Imediat dupa asta, oamenii s-au panicat și s-au imbulzit sa iasa din club. Unii dintre ei au fost gasiți afara.…

- Au fost momente de panica, sambata seara, intr-un club din Sectorul 1 al Capitalei, unde o persoana a pulverizat cu un spray iritant-lacrimogen catre tinerii aflați la concert. Aceștia s-au calcat in picioare pentru a ieși din cladire. Poliția București a transmis ca o persoana a ajuns la spital, iar…

