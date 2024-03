PANICĂ DIGITALĂ Panică Digitală: Întreruperi în masă pe YouTube după colapsul platformelor Meta Intr-o zi marcata de haos digital, YouTube a anunțat o pana majora imediat dupa ce o defecțiune globala a lovit platformele Meta, provocand o scadere a valorii acțiunilor și afectand milioane de utilizatori in intreaga lume. Google promite soluții rapide, in timp ce utilizatorii se confrunta cu incertitudinea accesului la serviciile lor preferate. Aceste evenimente neașteptate subliniaza vulnerabilitatea infrastructurii noastre digitale și potențialul lor de a influența evenimente de mare amploare, cum ar fi alegerile. Afla cum s-a desfașurat aceasta zi dramatica pentru gigantii internetului și… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta luna este caracterizata de o combinație intre vremea schimbatoare și semnificațiile culturale și religioase, marcand un moment de tranziție și transformare. The post EXPLORAND CALENDARUL LUNII MARTIE Luna Martie: semnificații și evenimente importante first appeared on Informatia Zilei .

- Luni, 19 februarie, de la ora 17.00, in Salonul Artelor Inspectoratul Școlar Județean Maramureș in colaborare cu Biblioteca Județeana „Petre... The post BIBLIOTECA JUDEȚEANA Evenimente culturale de sezon in Baia Mare first appeared on Informatia Zilei .

- Programul "Comemorarea Eroilor Neamului in județul Satu Mare” continua și anul acesta. Scopul nobil de cinstire a inaintașilor ne revine fiecaruia dintre noi, iar in cadrul ședinței de bilanț pentru anul 2023, coordonatorul consilier Claudiu Florian Gazdac a prezentat toate activitațile derulate. The…

- Joi, 15 februarie, intre orele 13.30-15.00, in Sala de conferințe de la Biblioteca Județeana „Petre Dulfu” din Baia Mare se organizeaza atelierul „Autocompasiunea - o cale spre acceptarea de sine”. The post BIBLIOTECA JUDEȚEANA Trei evenimente importante organizate in aceasta saptamana first appeared…

- Se pare ca un weekend de lansare de succes și disponibilitatea unei aplicații alternative deja in App Store a fost de ajuns pentru ca YouTube sa confirme totuși ca o aplicație pentru Apple Vision Pro este in dezvoltare. Deși anterior YouTube nega ca lucreaza la o astfel de aplicație și indruma utilizatorii…

- Peste un milion de lei au platit partidele politice pentru promovarea pe rețelele de socializare in Bistrița-Nasaud, in perioada 2019-2024. Culmea, suma cea mai mica a fost investita in promovarea pe rețelele de socializare de AUR, doar 5.000 de lei. In perioada 2019 – 2024, toate partidele politice…

- Peste 100 de milioane de lei au fost cheltuiți in Romania in perioada 2019-2023 pentru reclame pe teme politice, electorale și sociale pe Facebook, Instagram, Google și Youtube, potrivit unor rapoarte publicate miercuri de think thank-ul Expert Forum (EFOR). Peste jumatate din banii cheltuiți pe publicitate…