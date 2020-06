Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul orașului Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii, a votat in unanimitate un proiect de urgența prin care puterea de acțiune a poliției este micșorata drastic, relateaza CNN.

- De joi pana luni, Grecia a inregistrat 97 de cazuri noi de COVID-19 si doua decese. Aproape o treime din cele 97 de cazuri sunt persoane venite din strainatate. De asemenea, intre aceste noi cazuri figureaza 29 de persoane testate pozitiv in regiunea Xanthi din nord-estul tarii, care inregistrase deja…

- Prin Decretul nr. 195/16.03.2020, pe tot teritoriul Romaniei, s-a instituit starea de urgența, care prevedea printre altele, RESTRANGEREA DREPTULUI DE CIRCULAȚIE pentru cetațenii Romaniei. Prin Decretul nr. 240/14.04.2020, a fost prelungita starea de urgența, pastrandu-se, evident, RESTRANGEREA DREPTULUI…

- Angel Tilvar, președintele Comisiei pentru afaceri europene, susține, intr-un comunicat de presa, ca prețul RCA ar trebui sa scada, dupa ce timp de doua luni, traficul auto a fost drastic redus.Citește și: Decizie CRUCIALA la Curtea Constituționala: razboi total intre PSD și PNL, pe data…

- Turismul reprezinta aproximativ 20- din economia Greciei, iar guvernul vede sectorul ca pe un motor esential pentru recuperarea sa din impasul provocat de pandemie. "Vor fi 20-25 de tari ale caror cetateni vor avea permisiunea sa vina", a spus o sursa guvernamentala, adaugand ca lista include tari precum…

- Pandemia de COVID-19 a provocat o scadere de 22% a sosirilor de turisti internationali la nivel mondial in primul trimestru al acestui an, iar pe ansamblul acestui an numarul de turisti internationali au putea scadea cu 60% pina la 80% comparativ cu 2019, a anuntat, joi, Organizatia Mondiala a Turismului…

- AGITATIE… Probabil, dintre toate ramurile de activitate ale economiei nationale, turismul va fi cel mai lovit de pandemia de coronavirus. O spune Mihai Bumbu, managerul agentiei de turism OTT Vaslui, care vede cum tot mai multe excursii in strainatate sunt anulate sau reprogramate, in timp ce turismul…

- Banca Mondiala a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind avansul economiei romanesti in acest an, arata Prognoza economica actualizata pentru primavara anului 2020, realizata de Banca Mondiala pentru aceasta regiune, scrie Agerpres.