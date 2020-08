Pandemie de COVID-19 la nivel global: MAE. Precizari privind recomandari pentru cetatenii romani

Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea in Bosnia si Hertegovina este permisa cetatenilor statelor membre UE cu conditia prezentarii unui test COVID-19 negativ efectuat in ultimele 48 de ore, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, joi, AGERPRES. ‘Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite miercuri ca, potrivit autoritatilor austriece, masura autoizolarii nu se va aplica in cazul tranzitului fara oprire al cetatenilor provenind din Romania pe teritoriul Austriei spre destinatii din alte state si in cazul transportului de marfuri, exceptie…

- Turista romanca depistata cu COVID-19 in insula Creta se afla in autoizolare la hotel, urmand ca duminica sa fie dusa la un alt hotel, unde va ramane in carantina, a informat sambata seara Ministerul Afacerilor Externe.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Marea Britanie a informat, pe canale diplomatice, anterior anuntului public, ca, momentan, se mentin pentru cetatenii romani restrictiile existente la frontierele Marii Britanii si Irlandei de Nord, iar decizia Guvernului britanic a fost luata in baza recomandarilor…

- Centrul Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a publicat situația la zi a infecțiilor cu noul coronavirus in lume: sunt 9.952.507 cazuri confirmate in lume, din care 498.519 decese. Au fost raportate 180.989 cazuri noi, din care 4.621 decese.

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, miercuri, ca 38 de cetațeni romani din localitatea Magdeburg, Germania, au fost confirmați cu noul coronavirus. Unul dintre aceștia a murit, iar altul este internat in...

- Un roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat intr-o unitate medicala, dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alti 41 au fost testati pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor Externe,…

- Doi romani care lucrau la un abator din Regatul Țarilor de Jos au fost testați pozitiv la COVID-19, transmite, joi seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), instituția precizand ca, in total, in acea companie...