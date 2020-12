Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea angajaților romani (84%) considera ca pandemia COVID-19 le-a afectat parțial sau chiar mult parcursul profesional și doar 2% au afirmat ca a avut un aport pozitiv, potrivit unui sondaj realizat de Dora, robotul de recrutare, și prezentat in cadrul unui webinar organizat de PwC Romania, Happy…

- Majoritatea consumatorilor, respectiv 82%, au comandat online alimente, ori au folosit aplicații educaționale sau de sport cel puțin o data, arata studiul Deloitte Global Marketing Trends 2021,...

- Cele mai scumpe orașe din lume sunt in acest an Hong Kong, Zurich și Paris, potrivit unui nou raport privind costul vieții realizat de Economist Intelligence Unit, citat de BBC, conform Mediafax. Singapore și Osaka, care erau la egalitate cu Hong Kong anul trecut, au cazut in clasament.…

- Plantații de orez, culturi de legume și ferme piscicole in mijlocul deșertului. Abu Dhabi colaboreaza cu firme care cresc plante pe Stația Spațiala, pentru a-și produce propria hrana Abu Dhabi a inceput sa isi majoreze investitiile in proiecte vizand productia de alimente in desert, si chiar si in spatiu,…

- Pandemia generata de Covid-19 a afectat majoritatea domeniilor din industria Republicii Moldova, unde producția este in scadere, pe alocuri foarte abrupta. Dar iata ca, sectorul speciaizat pe fabricarea uleiurilor și a grasimilor vegetale și animale inregistreaza creșteri spectaculoase.

- Majoritatea angajaților sunt afectați serios de infecția cu virusul SARS-CoV-2, dupa cum arata un sondaj al platformei de recrutare online BestJobs. Romanii au incercat sa gaseasca soluții pentru...

- Horoscop saptamanal zodia BERBEC Kiron Retrograd din Berbec face opoziție cu Soarele, care se poziționeaza in cel de-al doilea decan al Balanței, in saptamana care urmeaza. Acest aspect reprezinta lecțiile de viața restante și neințelese, lecții ramase din trecut, inclusiv din viețile anterioare.…

- Pandemia de COVID-19 a dus la o criza economica globala fara precedent. PIB-ul pentru al doilea trimestru a scazut dramatic in intreaga lume. Cu o singura excepție: China, care a inregistrat o redresare remarcabila. China a ieșit din blocare mai devreme decat celelalte țari și acest lucru a ajutat-o…