Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a determinat o scadere a sperantei de viata care nu s-a mai intalnit de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Oxford si publicat de Internacion...

- Pandemia de COVID-19 a provocat o scadere a sperantei de viata care nu s-a mai vazut de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Oxford si publicat de Internacional Journal of Epidemiology, conform EFE.

- Pandemia de COVID-19 a provocat o scadere a sperantei de viata care nu s-a mai vazut de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Oxford si publicat luni de Internacional Journal of Epidemiology, relateaza EFE. Scaderea sperantei de viata a depasit-o pe cea observata…

- STUDIU: Scadere dramatica a speranței de viața in Europa de Vest. Pandemia de COVID-19 a „lovit” mai tare ca cel de-al Doilea Razboi Mondial STUDIU: Scadere dramatica a speranței de viața in Europa de Vest. Pandemia de COVID-19 a „lovit” mai tare ca cel de-al Doilea Razboi Mondial Ani de progrese au…

- Un studiu realizat de cercetatorii din Oxford arata ca pandemia a provocat cea mai mare scadere a speranței de viața din vestul Europei, de la cel de-al Doilea Razboi Mondial. Conform studiului citat de The Guardian, cele mai mari scaderi ale speranței de viața s-au inregistrat in randul barbaților…

- Pana in prezent au fost administrate in intreaga lume peste 6,13 miliarde de doze in 184 de tari, conform datelor agregate de Bloomberg. Cea mai recenta rata de administrare este de 29,4 milioane de doze pe zi. Numarul total se traduce prin faptul ca a fost vaccinata 39,9% din populatia lumii. Insa…

- Pandemia de Covid-19 a șters ani de progrese in ceea ce privește speranța de viața și natalitatea, ducand la cea mai mare scadere a speranței de viața din Europa de Vest, de la al Doilea Razboi Mondial, arata rezultatele unui studiu realizat de Centrul Leverhulme pentru Științe Demografice din Oxford,…

- Rezultatele unui studiu realizat de Centrul Leverhulme pentru Științe Demografice din Oxford arata ca pandemia de coronavirus a șters ani de progrese in ceea ce privește speranța de viața și natalitatea, producand cea mai mare scadere a speranței de viața de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza…