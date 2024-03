Marti dimineata au avut loc activitati intense de salvare in urma accidentului provocat de o nava port-containere. ”Prima noastra prioritate este sa discutam cu clientii pentru a face planuri pentru containerele care erau initial directionate catre Baltimore, care vor fi descarcate in alte porturi de pe coasta de est”, a explicat Paul Brashier, vicepresedinte de transport si intermodal pentru ITS Logistics. ”Aceste volume deviate vor afecta porturile din New York/New Jersey, Norfolk si sud-est si trebuie sa pregatim capacitatea de transport pentru a duce marfurile in reteaua destinata”, a spus…