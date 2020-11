Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Dupa pandemia de COVID-19 va urma „cea mai grava recesiune de la criza economica mondiala de acum 90 de ani”: Avertismentul FMI In timp ce guvernele din intreaga lume dau asigurari ca economia isi va reveni incepand din 2021, Banca Mondiala si Fondul Monetar International au publicat recent…

- Spitale din multe regiuni din Rusia trec printr-o lipsa grava de medicamente folosite in tratarea pacientilor cu COVID-19 si nu reusesc sa-si refaca stocurile din cauza cumparaturilor de panica, a cererii ridicate si a unui nou sistem de etichetare, spun responsabili locali, distribuitori si medici,…

- Așa a declarat șeful Statului, care a avut azi o intalnire cu responsabili si experti implicati in gestionarea echipamentelor medicale, cu accent pe situatia din sectiile de terapie intensiva, supuse unei mari presiuni in ultima perioada. In conditiile actuale, cand pe primul loc sunt asigurarea de…

- Plantații de orez, culturi de legume și ferme piscicole in mijlocul deșertului. Abu Dhabi colaboreaza cu firme care cresc plante pe Stația Spațiala, pentru a-și produce propria hrana Abu Dhabi a inceput sa isi majoreze investitiile in proiecte vizand productia de alimente in desert, si chiar si in spatiu,…

- Cu 99.660 de cazuri inregistrate la 20:30 (03:30, ora Romaniei) si peste 233.000 de morti din cauza coronavirusului, tara este de departe cel mai grav afectata de pandemie, care a avut repercusiuni si asupra alegerilor prezidentiale si a anuntarii rezultatelor. Pandemia a determinat in special…

- O noua analiza a sistemelor de pensii la nivel mondial arata ca oamenii ar putea fi nevoiti sa munceasca pana la varste mai inaintate sau sa dispuna de venituri mai mici catre sfarsitul vietii, noteaza Financial Times.Criza economica generata de pandemie a sporit nesiguranta legata de pensii…

- Spitalele din regiunea Parisului functionau joi in sistem de urgenta, concediile personalului fiind anulate iar operatiile neesentiale anulate, in conditiile in care pacientii cu coronavirus reprezinta aproape jumatate dintre toti pacientii din unitatile de terapie intensiva, relateaza Reuters.Autoritatile…

- Sistemul medical este bolnav si are nevoie de o adevarata reforma, a afirmat ministrul sanatatii Nelu Tataru la o dezbatere. El a subliniat ca pandemia a scos la iveala toate problemele si ne-a facut pe toti sa recunoastem aceasta realitate. Pentru imbunatatirea situatiei este necesara o legislatie…