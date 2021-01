Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, studiul „Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor" realizat in luna decembrie 2020 mai arata ca barbatii si persoanele care locuiesc in mediul urban reusesc in mai mare masura sa economiseasca in timpul pandemiei."Daca ar dispune de o suma mare de bani si ar dori sa economiseasca,…

- Aproximativ patru din zece romani reusesc sa faca economii (39%) in perioada pandemiei, in conditiile in care, inainte de pandemie, intr-o luna obisnuita, doua treimi dintre respondenti (68%) reuseau sa economiseasca, releva un studiu realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES),…

- ”In perioada pandemiei, aproximativ patru din zece romani reusesc sa faca economii (39%), in conditiile in care inainte de pandemie, intr-o luna obisnuita, doua treimi dintre respondenti (68%) reuseau sa economiseasca”, releva Studiul Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor realizat in…

- Daca ar dispune de o suma mare de bani și ar dori sa economiseasca, 28% dintre români i-ar investi în educația proprie sau a membrilor familiei, 23% dintre respondenți ar depune banii la banca, 16% ar avea inițiative antreprenoriale și 10% ar cumpara valuta, restul fiind utilizați în…

- Nu ne mai cumparam rochii și costume, dar nu renunțam la alcool, cafea sau la fumat. Nu mai mergem la spectacole, in schimb stam din ce in ce mai mult la cozi. Acestea sunt cateva dintre concluziile anchetei sociologice „Bilanțul anului 2020”, realizata in perioada 18-21 decembrie de Institutul Roman…

- Majoritatea celor care au participat la ancheta sociologica considera ca Executivul nu a informat corect populația in privința COVID-19, potrivit unui sondaj de opinie realizat in perioada 18-21 decembrie de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie (IRES).Doar aproximativ 1 roman din 5 are incredere…

- Dan Jurcan, director de cercetare la Institutul Roman de Evaluare și Strategie (IRES) susține ca daca presa ar fi informat mai mult, AUR ar fi caștigat mai mult.Dan Jurcan a explicat analiza IRES pe grupe de varsta, studii și mediu a votanților partidelor intrate in Parlament. ”Fenomenul AUR și…

- In primele zece luni ale anului 2020, bancile din Romania au acordat credite noi populatiei si companiilor in valoare de 67,42 miliarde lei, ceea ce reprezinta aproape un sfert din soldul creditului neguvernamental aferent lunii octombrie, a anuntat luni Asociatia Romana a Bancilor (ARB). ”In…