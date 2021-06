Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a schimbat clasamentul oraselor de pe glob in care se traiește cel mai bine, metropolele europene fiind in cadere iar Australia, Japonia si Noua Zeelanda se afla in frunte datorita masurilor impuse impotriva Covid-19, arata un studiu recent. Potrivit topului anual realizat de The Economist, Auckland…

- Auckland (Noua Zeelanda) pe primul loc in clasamentul anual realizat de saptamanalul The Economist privind cele mai bune orase pentru locuit, urmat de Osaka (Japonia), Adelaide (Australia), Tokyo (Japonia) si Wellington (Noua Zeelanda). "Auckland a urcat in topul clasamentului datorita abordarii…

- Aproape 5000 de copii romani de pe cinci continente au participat saptamana trecuta la Concursul „Impreuna cu Hristos in Europa Secolului XXI”. Aceasta i-a determinat pe organizatori sa schimbe numele competiției: incepand din acest an se intituleaza „Impreuna cu Hristos in lume, la inceput de Mileniu…

- Toate persoanele vaccinate vor putea intra pe teritoriul Spaniei, a doua destinatie turistica mondiala inaintea pandemiei, incepand din 7 iunie, a anuntat vineri, 21 mai, seful guvernului Pedro Sanchez, citat de AFP, potrivit Agerpres. „Incepand din 7 iunie, toate persoanele vaccinate si familiile lor…

- Pandemia a schimbat clasamentul celor mai mari economii din lume, dupa ce a trimis multe țari in cele mai grave recesiuni economice din istoria recenta, scrie CNBC. Statele Unite, China, Japonia și Germania ocupa in continuare primele patru poziții in clasamentul celor mai mari economii, dar…

- Selectionata Romaniei isi va afla adversarele de la turneul masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 21 aprilie, cand va avea loc tragerea la sorti, la sediul FIFA de la Zurich, a confirmat luni forul fotbalistic mondial, citat de agentia EFE, potrivit Agerpres. Alaturi de…

- Franța va facilita calatoriile catre și dinspre șapte țari din afara UE, inclusiv Marea Britanie. Ministerul de externe din Franța a declarat ca nu mai este necesar un „motiv imperios” pentru calatoriile in Australia, Israel, Japonia, Singapore, Coreea de Sud, Noua Zeelanda și Marea Britanie. Toate…