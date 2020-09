Stiri pe aceeasi tema

- Florentin Pandele, sotul Gabrielei Firea, a castigat detasat Primaria Voluntari, cu 71% din voturi, conform datelor provizorii centralizate de BEC. Pe locul al doilea s-a situat candidatul USR Bogdan Rolea, cu 18% din voturi. La Voluntari, au fost 15.501 votanti, rezultand o prezenta la vot de 42.68%.…

- Sotul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, a castigat detasat Primaria Voluntari, cu 71% din voturi, in conditiile unei prezente de 42,68%, conform datelor provizorii centralizate de BEC. La Voluntari, au fost 15.501 votanti, rezultand o prezenta la vot de 42.68%. Florentin Pandele, candidat PSD, a castigat…

- Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, câștiga detașat un nou mandat de primar la Voluntari, cu 71% din voturi, în conditiile unei prezente de 42,68%, conform datelor provizorii centralizate de Biroul Electoral Central.La Voluntari, au fost 15.501 votanti, rezultând o prezenta…

- Florentin Pandele, sotul Gabrielei Firea, a castigat detasat un nou mandat la Primaria Voluntari. Acesta a adunat 71% din voturi, in conditiile unei prezente de 42,68%, conform datelor provizorii centralizate de BEC, citate de News.ro.Florentin Pandele, primar din anul 2000 in Voluntari, a castigat…

- Soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, a caștigat Primaria Voluntari, cu 71% din voturi, in condițiile unei prezențe de 42,68%, potrivit datelor provizorii centralizate de Biroul Electoral Central. La Voluntari, au fost 15.501 votanti, rezultand o prezenta la vot de 42.68%, scrie News.ro. Social-democratul…

- Florentin Pandele a castigat detasat Primaria Voluntari, cu 71% din voturi, (10.798 voturi), in conditiile unei prezente de 42,68%, potrivit datelor provizorii centralizate de BEC. Pe locul al doilea s-a situat candidatul USR Bogdan Rolea, cu 18% din voturi. Florentin Pandele este primarul…

- Sotul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, a castigat detasat Primaria Voluntari, cu 71% din voturi, in conditiile unei prezente de 42,68%, conform datelor provizorii centralizate de BEC.La Voluntari, au fost 15.501 votanti, rezultand o prezenta la vot de 42.68%. Noua HARTA politica…

- Florentin Pandele a caștigat un nou mandat la Primaria Voluntari, dar de data aceasta a candidat ca independent, dupa ce in aprilie fusese exclus din PSD. In urma rezultatelor provizorii, soția sa, Gabriela Firea, a pierdut Primaria Capitalei in fața lui Nicușor Dan. Duminica seara, inainte de inchiderea…