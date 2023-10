Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza, dar și multa stapanire de sine pentru o familie din Mexic aflata la picnic și vizitata de un urs. Animalul le-a sarit pe masa și s-a infruptat din bunatați la doar cațiva centimetri de o mama și fiul ei.

- Drama unei mame din Alba: A cerut protecție impotriva fiului agresiv. Judecatorii au vazut tristețea și durerea femeii, la proces Un dosar judecat recent pe rolul Judecatoriei Alba Iulia a scos la suprafața drama unei femei din Alba, a unei mame. Femeia in cauza a cerut magistraților ca fiul ei sa fie…

- Tatal patronului stației GPL unde a avut loc explozia de la Crevedia, Ion Doldurea, a vorbit despre tragedia produsa la firma fiului sau, Ionuț Doldurea. Primarul din Caracal a facut declarații la care nimeni nu s-ar fi așteptat, asta dupa ce explozia s-a soldat cu victime. Iata ce a marturisit acesta…

- Andrei Tinu este un tata dedicat! Nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro! Dorințele fiului sai sunt porunca pentru el. Politicianul face ce face și implinește dorințele tuturor celor din familia lui. Așa arata o familie perfecta!

- Fiul cel mic al lui Alexandru Arșinel face acuzații grave la un an de la moartea actorului. Acesta a dezvaluit ca nu a primit niciun semn ca s-ar putea face vreun festival in memoria tatalui sau. Deși a facut mii de oameni sa zambeasca de-a lungul vieții, dupa moartea sa, totul pare ca s-a schimbat,…

- LA INSTANȚA… Dupa cateva luni, procurorii vasluieni au finalizat cercetarea penala in dosarul in care Andrei Burlacu, fiul unui consilier local al comunei Ștefan cel Mare, a fost acuzat ca ar fi violat o minora de 15 ani ca apoi, cateva luni mai tarziu, același Burlacu sa fie acuzat de o fapta asemanatoare.…

